Quartett startet im Westerwald Heritage Band: Auftritt mit neuem Programm im September Hans-Peter Metternich 25.08.2026, 09:00 Uhr

i Die Band „Heritage“ mit dem Gitarristen Herbert Wolf, dem Schlagzeuger Andreas Edenhauser, der Sängerin Joke Furgoll und dem Allroundmusiker Rainer Mies hat sich im Jahr 2024 neu gegründet. Sie präsentiert ihr neues Programm am Samstag, 5. September, 19 Uhr, im „Scala“ in Montabaur und am Samstag, 19. September, 18 Uhr, im Restaurant „Bomonti“ in Ransbach-Baumbach. Hans-Peter Metternich

Neue Band, neuer Sound: Heritage vereint vier Stimmen und akustische Energie. Im September feiert das Quartett Premiere im Scala in Montabaur und Bomonti in Ransbach-Baumbach – ein Abend voller Harmonie und überraschender Arrangements.

Man nehme eine charismatische Sängerin, einen Gitarristen, der mit der Akustikgitarre für den unverwechselbaren Sound sorgt, ein filigranes, dezentes Schlagzeug, das den Takt angibt, ein Keyboard für die klanglichen Akzente und obendrauf exzellenten, mehrstimmigen Gesang.







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