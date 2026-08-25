Neue Band, neuer Sound: Heritage vereint vier Stimmen und akustische Energie. Im September feiert das Quartett Premiere im Scala in Montabaur und Bomonti in Ransbach-Baumbach – ein Abend voller Harmonie und überraschender Arrangements.
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Man nehme eine charismatische Sängerin, einen Gitarristen, der mit der Akustikgitarre für den unverwechselbaren Sound sorgt, ein filigranes, dezentes Schlagzeug, das den Takt angibt, ein Keyboard für die klanglichen Akzente und obendrauf exzellenten, mehrstimmigen Gesang.