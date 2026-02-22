Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) bei der Landtagswahl dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Hendrik Hering. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der SPD selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Hendrik Hering tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 5 – Bad Marienberg/Westerburg für die Partei SPD an.