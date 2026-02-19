Sport als Ausgleich zur Politik ist für Hendrik Hering unverzichtbar. Beim Joggen holt er sich auch Kraft für den aktuellen Wahlkampf. Sein Ziel: „Wieder für die SPD in den Landtag einziehen, um etwas für die Menschen zu bewirken.“
Lesezeit 3 Minuten
Das Interesse an gesellschaftlichen Themen begleitet Hendrik Hering seit seiner Kindheit. Geweckt wurde es in seinem Elternhaus, verstärkt durch ein frühes Engagement bei Amnesty International und in der Friedensbewegung sowie als Schülersprecher und Mitarbeiter der Schülerzeitung am Privaten Gymnasium Marienstatt.
Artikel teilen
Ressort und Schlagwörter
Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg