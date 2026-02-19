SPD-Kandidat im Wahlkreis 5 Hendrik Hering möchte die Gesellschaft wieder einen Nadja Hoffmann-Heidrich 19.02.2026, 19:00 Uhr

i Für den SPD-Kandidaten Hendrik Hering ist das Kloster Marienstatt ein Herzensort. Hier tankt er regelmäßig Energie - körperlich und mental. Röder-Moldenhauer

Sport als Ausgleich zur Politik ist für Hendrik Hering unverzichtbar. Beim Joggen holt er sich auch Kraft für den aktuellen Wahlkampf. Sein Ziel: „Wieder für die SPD in den Landtag einziehen, um etwas für die Menschen zu bewirken.“

Das Interesse an gesellschaftlichen Themen begleitet Hendrik Hering seit seiner Kindheit. Geweckt wurde es in seinem Elternhaus, verstärkt durch ein frühes Engagement bei Amnesty International und in der Friedensbewegung sowie als Schülersprecher und Mitarbeiter der Schülerzeitung am Privaten Gymnasium Marienstatt.







