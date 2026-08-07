„Hui! Wäller? Allemol!
Helles über den Wolken, Laternen am Boden
Das Wäller Bier aus Hachenburg ist derzeit in aller Munde. Sogar Sternekoch Tim Raue preist es hoch über den Wolken an.
Das Wäller Bier aus Hachenburg ist derzeit in aller Munde. Sogar Sternekoch Tim Raue preist es hoch über den Wolken an.
Markus Müller

Von Marketing verstehen sie bekanntlich was – bei der Westerwald-Brauerei. Die große Aufmerksamkeit, die in jüngster Zeit dem Gerstensaft aus Hachenburg zuteilwurde, beschäftigt unseren Kolumnisten im Wochenrückblick unter anderem.

Lesezeit 3 Minuten
D iese Woche war der Internationale Tag des Bieres, und an diesem Wochenende wird auch Hachenburger Kirmes gefeiert. Ganz international und national kommt da passend auch unser Westerwälder Gerstensaft daher: Nachdem Hachenburger Hell auf allen Eurowings-Flügen ausgeschenkt wird, sorgt eine neue Werbekampagne jetzt für richtig Aufmerksamkeit.
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