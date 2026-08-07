„Hui! Wäller? Allemol! Helles über den Wolken, Laternen am Boden Markus Müller 07.08.2026, 16:00 Uhr

i Das Wäller Bier aus Hachenburg ist derzeit in aller Munde. Sogar Sternekoch Tim Raue preist es hoch über den Wolken an. Markus Müller

Von Marketing verstehen sie bekanntlich was – bei der Westerwald-Brauerei. Die große Aufmerksamkeit, die in jüngster Zeit dem Gerstensaft aus Hachenburg zuteilwurde, beschäftigt unseren Kolumnisten im Wochenrückblick unter anderem.

D iese Woche war der Internationale Tag des Bieres, und an diesem Wochenende wird auch Hachenburger Kirmes gefeiert. Ganz international und national kommt da passend auch unser Westerwälder Gerstensaft daher: Nachdem Hachenburger Hell auf allen Eurowings-Flügen ausgeschenkt wird, sorgt eine neue Werbekampagne jetzt für richtig Aufmerksamkeit.







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