Von Marketing verstehen sie bekanntlich was – bei der Westerwald-Brauerei. Die große Aufmerksamkeit, die in jüngster Zeit dem Gerstensaft aus Hachenburg zuteilwurde, beschäftigt unseren Kolumnisten im Wochenrückblick unter anderem.
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D iese Woche war der Internationale Tag des Bieres, und an diesem Wochenende wird auch Hachenburger Kirmes gefeiert. Ganz international und national kommt da passend auch unser Westerwälder Gerstensaft daher: Nachdem Hachenburger Hell auf allen Eurowings-Flügen ausgeschenkt wird, sorgt eine neue Werbekampagne jetzt für richtig Aufmerksamkeit.