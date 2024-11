Montabaur-Elgendorf. Selbstbewusst und immer gespannt auf Neues schaut Maja Wolf in die Welt. Die Zehnjährige aus Elgendorf erzählt von ihrer Begegnung mit Showmaster Kai Pflaume und „Mr. Tagesthemen“ Ingo Zamperoni: Gegen ihn tritt sie am Samstag in der ARD-Wissensshow „Klein gegen Groß“ an. Die wahrlich „grenzwertige“ Aufgabe: anhand von Linienverläufen die beiden Staaten nennen, die durch die Grenze getrennt werden.