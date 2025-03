Die 76-jährige Hella Horn aus Westerburg hatte am Sonntag vor einem Millionenpublikum Fortuna an ihrer Seite. Was Sie mit ihrem Gewinn aus der beliebten TV-Sendung „Bingo!“ machen will, erzählt sie uns auf dem Heimweg von Hannover in den Westerwald.

Ein wunderschönes Erlebnis ist für Hella Horn am Wochenende ihre Teilnahme an der TV-Show „Bingo!“ gewesen. Und ihr Traum ist wahr geworden, denn sie hat tatsächlich gewonnen. Unter Zehntausenden Mitspielern war die 76-Jährige aus Westerburg-Wengenroth ausgelost worden, die regelmäßig Lose für die Umweltlotterie kauft und auch sonst gern mal ein Spielchen wagt.

„Ich war am Sonntagmorgen noch sehr aufgeregt“, erzählt die gelernte Fleischereifachverkäuferin auf ihrer Zugheimfahrt in den Westerwald am Telefon im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Studio angekommen, sei aber die Aufregung weg gewesen. „Alle waren ganz normal, es war wirklich schön“, schildert sie weiter und lobt, dass sich immer jemand dort um sie und ihre ältere Schwester Bärbel (80) gekümmert hätte, mit der sie die spannende Reise antreten durfte und die in Sainscheid zu Hause ist.

Gewinnern will weiter Lose kaufen und Fußballspiel sehen

Das Wochenende begann für Hella und ihrer Schwester Bärbel mit einer Hotelübernachtung in Hannover. In der Unterkunft verbrachten die beiden den Abend vor der Sendung und lernten dann auch den Gegenspieler Bernd aus Knesebeck im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen kennen. Leider sei keine Zeit geblieben, um sich Hannover näher anzuschauen. Aber ein bisschen haben sie doch von der Stadt bei der Taxifahrt zum Studio sehen können, erzählen die Schwestern.

„Wenn ich vielleicht auf 2000 runtergefallen wäre, hätte ich mich geärgert.“

Hella Horn über ihre Entscheidung, auf Nummer sicher zu gehen

In zwei Spielrunden setzte sich Hella Horn dann gegen Bernd durch und zog ins Finale. Im beliebten Finalspiel „Das süße Glück“ gewann sie in der ersten Runde 9000 Euro. Wie der Sender in einer Pressemitteilung weiter schildert, hätte Hella Horn noch mal setzen können, aber das war der Rentnerin zu risikoreich. „9000 Euro, das ist doch viel Geld! Der Pott war bei 16.000 Euro, das war mir zu riskant. Wenn ich vielleicht auf 2000 runtergefallen wäre, hätte ich mich geärgert“, begründet sie ihre Entscheidung.

Den Gewinn wolle sie nun aufs Sparbuch packen. „Und dann werde ich verreisen, egal wohin“, freut sich die reiselustige Rentnerin schon. Außerdem wolle sie sich den Traum erfüllen, einmal ein Fußballspiel der Nationalmannschaft anzusehen. Und: Natürlich werde sie weiter Bingo-Lose kaufen und sich auch weiter dafür bewerben, bei der Sendung dabei zu sein.

„Bingo! – Die Umweltlotterie“ gibt es jeden Sonntag live im NDR Fernsehen und es wurden bislang mehr als 250 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt.