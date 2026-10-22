Nach 23 Jahren schließt Helga Muzzalupo im Dezember ihr Stoffatelier in Ransbach-Baumbach. Die 65-Jährige hat mit Stoffen sowie Nadel und Faden viele Menschen begeistert. Künftig näht sie zu Hause weiter und möchte mehr reisen.
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Die Nähmaschine surrt, daneben probiert eine Kundin ihr Möhnenkostüm an. Hunderte Stoffballen, Knöpfe, Bordüren und Tausende Garnrollen füllen den Raum. Es herrscht geschäftiges Treiben im Stoffatelier von Helga Muzzalupo in der Rheinstraße. Doch damit ist bald Schluss: Nach 23 Jahren schließt die 65-Jährige Mitte Dezember ihren Laden in Ransbach-Baumbach.