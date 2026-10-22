Gewerbe in Ransbach-Baumbach Helga Muzzalupo schließt im Dezember ihr Stoffatelier Camilla Härtewig 22.10.2026, 15:00 Uhr

i Helga Muzzalupo betreibt seit 23 Jahren ihr Stoffatelier in Ransbach-Baumbach. Zum Jahresende schließt sie die Pforten des Ladens und wird künftig von daheim aus Näharbeiten übernehmen. Die 65-Jährige möchte nun mehr Zeit haben für Fernreisen. Camilla Härtewig

Nach 23 Jahren schließt Helga Muzzalupo im Dezember ihr Stoffatelier in Ransbach-Baumbach. Die 65-Jährige hat mit Stoffen sowie Nadel und Faden viele Menschen begeistert. Künftig näht sie zu Hause weiter und möchte mehr reisen.

Die Nähmaschine surrt, daneben probiert eine Kundin ihr Möhnenkostüm an. Hunderte Stoffballen, Knöpfe, Bordüren und Tausende Garnrollen füllen den Raum. Es herrscht geschäftiges Treiben im Stoffatelier von Helga Muzzalupo in der Rheinstraße. Doch damit ist bald Schluss: Nach 23 Jahren schließt die 65-Jährige Mitte Dezember ihren Laden in Ransbach-Baumbach.







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