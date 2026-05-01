Helfer, von denen viele gar nichts wissen, sind seit 2025 im Westerwald tätig und leisten ganz individuelle Unterstützung bei Alltagsaufgaben. Teamleiterin Nina Wever und Teamkoordinator Daniel Reichel erläutern das Angebot und wer es nutzen kann.
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Was tun, wenn der Alltag ohne Hilfe nicht mehr klappt? Wenn man beispielsweise ein schwer krankes Kind zu Hause hat, das alle Aufmerksamkeit braucht, oder zu den älteren Semestern gehört, einen Schlaganfall hatte und nun aus dem Krankenhaus nach Hause kann; wer putzt dann Fenster, kauft ein, spricht mit einem, hilft beim Bürokram?