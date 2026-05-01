Agentur hilft im Westerwald Helfer unterstützen Menschen bei alltäglichen Dingen Angela Baumeier 01.05.2026, 09:00 Uhr

i Teamleiterin Nina Wever und Teamkoordinator Daniel Reichel setzen sich dafür ein, dass Menschen in schwierigen Situationen die Hilfe bekommen, die sie brauchen und die ihnen zusteht. Angela Baumeier

Helfer, von denen viele gar nichts wissen, sind seit 2025 im Westerwald tätig und leisten ganz individuelle Unterstützung bei Alltagsaufgaben. Teamleiterin Nina Wever und Teamkoordinator Daniel Reichel erläutern das Angebot und wer es nutzen kann.

Was tun, wenn der Alltag ohne Hilfe nicht mehr klappt? Wenn man beispielsweise ein schwer krankes Kind zu Hause hat, das alle Aufmerksamkeit braucht, oder zu den älteren Semestern gehört, einen Schlaganfall hatte und nun aus dem Krankenhaus nach Hause kann; wer putzt dann Fenster, kauft ein, spricht mit einem, hilft beim Bürokram?







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