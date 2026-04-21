Trotz Zuschuss vom Amt
Heizung in Montabaurer Mietwohnung war außer Betrieb
Die Mietwohnung, in der sich schwarzer Schimmelpilz gebildet hat, befindet sich in der Peterstorstraße in Montabaur.
Die Mietwohnung, in der sich schwarzer Schimmelpilz gebildet hat, befindet sich in der Peterstorstraße in Montabaur.
Thorsten Ferdinand

Wer ist verantwortlich, wenn sich in einer Mietwohnung Schimmel bildet? Über diese Frage wird regelmäßig juristisch gestritten. Zu einem Fall in Montabaur, über den wir kürzlich berichtet haben, gibt es neue Erkenntnisse.

Lesezeit 1 Minute
Im Rechtsstreit um Schimmelpilz in einer Mietwohnung in Montabaur gibt es neue Erkenntnisse. Wie der Vermieter der Räumlichkeiten, Jürgen Zwilling aus Mainz, berichtet, war die Heiztherme der Wohnung schon seit Längerem wegen ausbleibender Zahlungen außer Betrieb.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungJustiz

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