Schloss-Garde geht eigene Wege Heiterkeit wegen neuer Prunksitzung in „Schockstarre“ Thorsten Ferdinand 21.01.2026, 18:00 Uhr

i So war es im Jahr 2023, als die Heiterkeit zur ersten Prunksitzung nach der Corona-Pandemie einlud. Christoph Fohr

Jahrelang zogen sie im Karneval an einem Strang, doch nun ist das Miteinander der Karnevalsvereine Heiterkeit und Schloss-Garde belastet. Auslöser ist die Entscheidung des größeren Vereins, eine eigene Sitzung in Montabaur auszurichten.

Der Karneval in Montabaur ist untrennbar mit dem Namen „Heiterkeit“ verbunden. Der rund 140 Jahre alte Verein organisiert den jährlichen Veilchendienstagszug und war bisher auch Ausrichter der Prunksitzungen in der Westerwälder Kreisstadt. Doch 2026 wird es keine Sitzung der Heiterkeit geben: Seit die Schloss-Garde angekündigt hat, ihre eigene Prunksitzung in Montabaur zu veranstalten, befindet sich der Verein „in Schockstarre“, wie es ...







