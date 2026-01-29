Feuerwehreinsatz in Dernbach Heiße Asche vermutlich Ursache von Carportbrand Franziska Bock 29.01.2026, 14:05 Uhr

i Der Carportbrand in Dernbach ging für die Bewohner des Hauses glimpflich aus. Jetzt gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache. Thorsten Huberty/FFW VG Wirges

Sowohl ein Carport als auch ein Wohnwagen sind am Montag in Dernbach völlig niedergebrannt. Die Ermittlungen zur Ursache sind zwar noch nicht ganz abgeschlossen, die Polizei hat aber Anhaltspunkte, dass Fahrlässigkeit das Feuer auslöste.

Drei Tage nach dem Carport- und Wohnmobilbrand in Dernbach geht die Polizei derzeit von fahrlässig entsorgter heißer Asche als Brandursache aus. Die Ermittlungen seien zwar noch nicht gänzlich abgeschlossen, so die Polizeiinspektion Montabaur, man könne aber nicht ausschließen, dass heiße Asche in einer Mülltonne entsorgt wurde, die dann das Feuer entfachte, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.







