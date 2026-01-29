Feuerwehreinsatz in Dernbach
Heiße Asche vermutlich Ursache von Carportbrand
Der Carportbrand in Dernbach ging für die Bewohner des Hauses glimpflich aus. Jetzt gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache.
Thorsten Huberty/FFW VG Wirges

Sowohl ein Carport als auch ein Wohnwagen sind am Montag in Dernbach völlig niedergebrannt. Die Ermittlungen zur Ursache sind zwar noch nicht ganz abgeschlossen, die Polizei hat aber Anhaltspunkte, dass Fahrlässigkeit das Feuer auslöste.

Lesezeit 1 Minute
Drei Tage nach dem Carport- und Wohnmobilbrand in Dernbach geht die Polizei derzeit von fahrlässig entsorgter heißer Asche als Brandursache aus. Die Ermittlungen seien zwar noch nicht gänzlich abgeschlossen, so die Polizeiinspektion Montabaur, man könne aber nicht ausschließen, dass heiße Asche in einer Mülltonne entsorgt wurde, die dann das Feuer entfachte, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren