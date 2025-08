Einen lokalhistorischen Schatz haben die Niederahrer mit ihrem Dorfmuseum, das oben im Rathaus in der Hauptstraße 11 auf mehr als 100 Quadratmetern Ausstellungsfläche einen Blick in die Dorfgeschichte ermöglicht. Viele Sachen, Fotos, Dokumente stammen von den Einwohnern von Niederahr selbst, andere Dinge sind Leihgaben. Ob Waschschüssel, Krüge, Laternen oder gusseiserne „Braerer“: Alles zeugt von dem Leben anno dazumal, gibt Einblick in eine Zeit, die verflossen ist. Und wert, dass sie nicht vergessen wird.

Darum kümmern sich nun Markus Müller (43) und Luca Allmann (23) mit Elan und Herzblut. Sie haben die Nachfolge von Guido Solbach angetreten und kümmern sich auch um das Archiv, das rund 120 dicke Ordner umfasst. Sie teilen sich die umfangreiche Arbeit und sind unter anderem dabei, das Archiv zu digitalisieren. Es ist gefüllt mit Bildern und Geschichten, man findet zu jeder Straße und ihren Bewohnern Informationen, ebenso zu Vereinen oder der Kirche.

i Luca Allmann mit dem alten elektrischen Lockenwicklerapparat. In den Regalen dahinter ist typischer Hausrat zu sehen. Röder-Moldenhauer

„Ich habe vor zwei Jahren bei Solbach angefragt, ob ich mir alte Bilder für die Kirmeszeitung anschauen könne. Ich kam her und war fasziniert, wie viele Dinge es hier gibt“, erzählt Allmann, warum er seine Freizeit jetzt für die Museumsarbeit nutzt und sich um die fortlaufenden Dinge kümmert. Dazu macht er wöchentlich eine „Ortskontrollfahrt“ und hält fest, was es Neues im Dorf gibt – wie beispielsweise jüngst das Eierhäuschen, das in der Hauptstraße steht. Er sammelt die dorfinternen Geschichten oder fotografiert auch bei Festen – kurz: Er kümmert sich um das Aktuelle.

Wichtig sei, so betonen beide Museumsleiter, „dranzubleiben“, also auch die jüngere Geschichte zu dokumentieren – mit Fotos, Dokumenten, Gegenständen. „Wir können die Fotos ja einscannen, die Leute bekommen ihre Originale zurück“, weist Müller vorsorglich hin. Wer dem Museum etwas überlassen wolle, solle sich aber bitte vorher mit ihnen in Verbindung setzen. Denn sie wissen, wo es „Lücken“ gibt, beispielsweise in der Dokumentation von Vereinsgeschichten. Wichtig wären auch Fotos von den Dorfbewohnern, sodass spätere Generationen dann erfahren können, wer einmal in welchem Haus gelebt hat.

i Die alten landwirtschaftlichen Geräte sind dekorativ platziert. Röder-Moldenhauer

„Mit der Digitalisierung sind wir schon ein gutes Jahr dran“, berichtet Müller, es werde aber sicher auch noch ein weiteres Jahr dauern. „Das Archiv soll lebendig werden“, sagt er enthusiastisch. „Wer sich entschließt, etwas ins Archiv reinzugeben, ist unsterblich“. Dass er, der seit 15 Jahren Küster der Gemeinde ist, das Museum gemeinsam mit Allmann führt, hängt mit seinem Beruf zusammen. Denn auch er war auf der Suche zur Kirchengeschichte anlässlich der 650-Jahr-Feier, ging zu Solbach und fing Feuer. Ihn packte der Spaß, in der Geschichte zu stöbern und sie fortzuschreiben.

„Unsere größte Panik ist, dass dieses Wissen verloren gehen könnte“, sagen Müller und Allmann unisono, und meinen damit auch die vielen Geschichten hinter den Museumsstücken und Archivmaterialien, die Solbach kennt. Jetzt sind sie dabei, auch diese zu erfragen, um sie erhalten zu können.

i Hier läutet Markus Müller eine der beiden alten Glocken, die bis Ende der 1960er-Jahre im alten Kirchturm waren. "Die hat schon mein Vater gezogen", sagt er und erzählt, dass die Glocken im Rathaus eingelagert waren und in Vergessenheit gerieten, bis sie zur 150-Jahr-Feier der Kirche wiederentdeckt wurden. Röder-Moldenhauer

Im kommenden Jahr soll es einen Tag der offenen Tür geben, verraten sie schon jetzt. Was aber nicht heißt, dass bis dahin die Tür zu den historischen Schätzchen für die Öffentlichkeit geschlossen ist. Im Gegenteil: Allmann und Müller freuen sich über interessierte Besucher, die sich dazu bitte voranmelden. Bis dahin wollen sie ihr Museum noch anschaulicher machen, auch umsortieren – und vor allem: Neues aus der jüngsten Dorfgeschichte hinzunehmen. Die schönen Fotos möchten sie gerne noch präsenter machen, einige von ihnen sind momentan hinter den vielen Alltagsgegenständen oder auch Kuriositäten wie einem altmodischen Lockenwicklerapparat nur teilweise zu sehen.

Wer Interesse hat, das Museum zu besuchen, oder wer Fragen rund ums Dorfmuseum/Archiv hat, wendet sich bitte direkt am Markus Müller unter der Rufnummer 0170/2920854.

i Die Digitalisierung des Archivs ist eine Mammutaufgabe, die noch Monate in Anspruch nehmen wird. Röder-Moldenhauer

Guido Solbach hat das Museum geleitet und aufgebaut

Am 18. Juli 2004 wurde das Heimatmuseum Niederahr offiziell eröffnet. Mit der Umnutzung der alten Dorfschule bot sich die Möglichkeit, den alten Schulspeicher auszubauen und dort ein kleines Heimatmuseum nebst Ortsarchiv einzurichten. Damit erhielten die über viele Jahre hinweg von Archivar Guido Solbach akribisch gesammelten Schätze endlich eine würdige Bleibe. Seit 2004 können sie zu bestimmten Anlässen oder nach vorheriger Vereinbarung bewundert werden. Das Archiv beinhaltet außerdem eine reichhaltige Sammlung alter Fotografien aus den letzten 100 Jahren.

„Unter der Leitung von Guido Solbach wurde das Museum zu einem lebendigen Ort, der unsere Geschichte und Traditionen bewahrt und für zukünftige Generationen zugänglich und sichtbar macht“, würdigt Ortsbürgermeister Jürgen Eulberg. Nach vielen Jahren engagierter und leidenschaftlicher Arbeit hat Solbach die Leitung des Museums an die neuen, jungen Leiter Markus Müller und Luca Allmann übergeben. red