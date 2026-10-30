Wanderung durch Geschichte
Heimatforscher erkunden Helferskirchens Kulturpfad
Paul Müller war ein sachkundiger Führer, der in Helferskirchen an allen Stationen mit jeder Menge Informationen zur Geschichte d
Paul Müller war ein sachkundiger Führer, der in Helferskirchen an allen Stationen mit jeder Menge Informationen zur Geschichte der Bauten und auch den passenden historischen Fotos aufwartete.
Markus Müller

Wenn digitales Archiv und lebendige Erzählungen aufeinandertreffen, wird ein Dorfspaziergang zur Zeitreise. Heimatforscher führen durch Helferskirchen – zwischen Barockkirche, Fachwerkmuseum und QR-Stationen warten überraschende Entdeckungen.

Lesezeit 2 Minuten
Zweimal im Jahr kommen die Westerwälder Heimatkundler zu Treffen zusammen: Während sich die Jahrestagung der Gesellschaft für Heimatkunde (GfH) im Westerwald-Verein an Heimatforscher aus dem gesamten geografischen Westerwald richtet, ist das vom Westerwaldkreis gemeinsam mit dem WWV angebotene Heimatkundler-Treffen eigentlich auf den Landkreis beschränkt, stößt aber auch darüber hinaus regelmäßig auf Interesse.
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