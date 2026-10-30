Wenn digitales Archiv und lebendige Erzählungen aufeinandertreffen, wird ein Dorfspaziergang zur Zeitreise. Heimatforscher führen durch Helferskirchen – zwischen Barockkirche, Fachwerkmuseum und QR-Stationen warten überraschende Entdeckungen.
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Zweimal im Jahr kommen die Westerwälder Heimatkundler zu Treffen zusammen: Während sich die Jahrestagung der Gesellschaft für Heimatkunde (GfH) im Westerwald-Verein an Heimatforscher aus dem gesamten geografischen Westerwald richtet, ist das vom Westerwaldkreis gemeinsam mit dem WWV angebotene Heimatkundler-Treffen eigentlich auf den Landkreis beschränkt, stößt aber auch darüber hinaus regelmäßig auf Interesse.