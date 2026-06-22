Beschluss des Gemeinderats Heiligenroth will Neubau des Lidl-Markts ermöglichen Thorsten Ferdinand 22.06.2026, 18:00 Uhr

i Blick auf die Industriestraße in Heiligenroth: Der Discounter Lidl würde gerne auf der gegenüberliegenden Straßenseite neu bauen. Thorsten Ferdinand

Zieht der Discounter Lidl in Heiligenroth in einen größeren Markt auf der anderen Straßenseite um? Das entsprechende Vorhaben des Unternehmens wird jedenfalls konkreter. Nach dem VG-Rat in Montabaur hat nun auch der Ortsgemeinderat zugestimmt.

Die Ortsgemeinde Heiligenroth will dem Lebensmittel-Discounter Lidl den Bau eines neuen Einkaufsmarkts auf dem bisherigen Erweiterungsparkplatz von Kaufland ermöglichen. Diesen Grundsatzbeschluss hat der Ortsgemeinderat gefasst, nachdem der Montabaurer Verbandsgemeinderat bereits seine Zustimmung zum Projekt signalisiert hatte.







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