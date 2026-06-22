Beschluss des Gemeinderats 
Heiligenroth will Neubau des Lidl-Markts ermöglichen
Blick auf die Industriestraße in Heiligenroth: Der Discounter Lidl würde gerne auf der gegenüberliegenden Straßenseite neu bauen
Blick auf die Industriestraße in Heiligenroth: Der Discounter Lidl würde gerne auf der gegenüberliegenden Straßenseite neu bauen.
Thorsten Ferdinand

Zieht der Discounter Lidl in Heiligenroth in einen größeren Markt auf der anderen Straßenseite um? Das entsprechende Vorhaben des Unternehmens wird jedenfalls konkreter. Nach dem VG-Rat in Montabaur hat nun auch der Ortsgemeinderat zugestimmt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Ortsgemeinde Heiligenroth will dem Lebensmittel-Discounter Lidl den Bau eines neuen Einkaufsmarkts auf dem bisherigen Erweiterungsparkplatz von Kaufland ermöglichen. Diesen Grundsatzbeschluss hat der Ortsgemeinderat gefasst, nachdem der Montabaurer Verbandsgemeinderat bereits seine Zustimmung zum Projekt signalisiert hatte.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren