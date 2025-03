Heiligenroth singt seit 125 Jahren in der Gemeinschaft

Das Sprichwort „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ hat sinngemäß auch für den Gesangverein „Hoffnung“ Heiligenroth eine gewisse Bedeutung. Im Jahr 1900 hatte sich der damals aus der Taufe gehobene Chor diesen Namen gegeben, um zum Ausdruck zu bringen, dass man trotz anfänglicher Schwierigkeiten hofft, den Chorgesang noch lange pflegen zu können (wir berichteten). Eineinviertel Jahrhunderte hat das Bestreben, mit Freude in der Gemeinschaft zu singen, nun Bestand. Mit einem Festkonzert und einem Familientag wurde das Jubiläum am vierten Märzwochenende gefeiert.

Die Hoffnung auf den Fortbestand des Heiligenrother Gesangvereines bleibt ungebrochen. Doch weil man der Zeit entsprechend neue Wege, was den Chorgesang anbelangt, gehen möchte, und weil man der Sangesfreude einen hohen Stellenwert einräumt, hat man sich einen neuen Namen gegeben: Als gemischter Chor „Chorfreude Heiligenroth“ wird der Verein nach 125 Jahren künftig – entsprechend seinem Bestreben, sich den strukturellen und chormusikalischen Gegebenheiten anzupassen und sich modern zu präsentieren. Dies wurde am Sonntag mit der Enthüllung eines Namensschildes öffentlich bekannt gegeben.

i Der Familientag am Sonntag begann mit einem Dankgottesdienst in der Vogelsanghalle, den der Chor Choreanders musikalisch gestaltete. Hans-Peter Metternich

Doch zunächst zum großen Jubiläumskonzert am Freitagabend in der heimischen Vogelsanghalle: Dort entboten der Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz, Karl Wolff, und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur, Hans-Ulrich Richter Hopprich, offizielle Glückwünsche zum runden Geburtstag. Der Abend stand ganz im Zeichen von Gesang und Musik. Dabei bewiesen die Beiträge des Stammchores der Geburtstagskinder und der eigens für das Festjahr temporär ins Leben gerufene Projektchor „Pop 2000“, die beide unter dem Dirigat von Mario Siry stehen, dass das Bestreben, sich den strukturellen und chormusikalischen Begebenheiten anzupassen, aufgegangen ist.

Als singende Gratulanten präsentierten der gemischte Chor Cäcilia Dreikirchen mit seinem Chorleiter Wolfgang Tüncher und der MGV Frohsinn Steinefrenz mit Jochen Stankewitz als musikalischer Leiter an der Spitze ein breit gefächertes Spektrum unterhaltsamen Chorgesangs. Das Gitarrenensemble „Cantomano“ vom Musikgymnasium Montabaur mit Sarah Neuroth als Dirigentin in Vertretung von Volker Höh bereicherte das Festkonzert mit angenehmen, unterhaltsamen Instrumental-Intermezzi.

i Die instrumentale Begleitung des Festgottesdienstes lag in den Händen des Musikvereines Heiligenroth. Hans-Peter Metternich

Der Familientag am Sonntag begann mit einem Dankgottesdienst in der Vogelsanghalle, deren Bühne für eine Stunde zum Altarraum umfunktioniert wurde. Pfarrer Wolfgang Rösch zelebrierte die Feier der Eucharistie. Die musikalische Gestaltung übernahmen der Musikverein Heiligenroth mit seinem Dirigenten Ben Müller und der Chor „Choreanders“ Ruppach-Goldhausen mit Mario Siry. „Es ist schön“, so der Geistliche, „dass nach 125 Jahren nicht einfach alles zu Ende ist. Mit Gottes Segen wird es weitergehen.“

Nach dem Gottesdienst wurde mit Musik, Gesang und gut gemeinten Worten zum Jubiläum mit vielen Gästen der Geburtstag gewürdigt. „Die Vorsitzende des Jubiläumsvereins, Judith Gläser, brachte die Intention des Familientages knapp und prägnant auf den Punkt: „Wir wollen heute einfach nur feiern.“

i Die „öffentliche Würdigung“ zum Geburtstag vollzog der Kreisverbandsvorsitzende Alfred Labonte (rechts) gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Region I, Raimund Schäfer, mit der Überreichung einer Gratulationsurkunde des Chorverbandes Rheinland-Pfalz an die Vereinsvorsitzende Judith Gläser. Hans-Peter Metternich

Musikalisch wurden die Feierlichkeiten von dem eigens für das Fest ins Leben gerufenen Projektchor eröffnet. Ein Zeichen dafür, dass nach 125 Jahren nicht einfach alles vorbei ist, sondern dass man, dem neuen Namen entsprechend, mit „Chorfreude“ den Gesang in der Gemeinschaft weiter pflegen wird. Die Kreisbeigeordnete Gabi Wieland gratulierte im Namen von 208.000 Westerwäldern, wie sie sagte. Der Westerwald sei ein „Chorland“, und der Gesangverein Heiligenroth sei als kulturtreibender Verein ein Teil davon.

Der Vorsitzende des Chorverbandes Westerwald, Alfred Labonte, blickte bei seiner Gratulation auf die Anfänge des Chorgesanges in Heiligenroth zurück. „Ein Chor vermittelt mit seinen Aktivitäten Glücksgefühle, die nicht von der Hand zu weisen sind“, konstatierte Labonte. „Euer Verein bereichert die Kulturlandschaft Westerwald zum Wohle der Sängerinnen und Sänger und nicht zuletzt auch zum Wohle der Allgemeinheit. Dieses Engagement soll hier und heute öffentlich gewürdigt werden.“

i Klingende Glückwünsche zum Geburtstag übermittelte unter anderem der Frauenchor Heiligenroth. Hans-Peter Metternich

Der Ortsbürgermeister von Heiligenroth, Alexander Herbst, nannte die Geburtstagsfeier des gemischten Chores einen „Höhepunkt im Vereinsleben“. „In der Vergangenheit mussten viele Entscheidungen zum Überleben des Vereines getroffen werden. So zum Beispiel die letztendliche Wandlung vom Männerchor zum gemischten Chor oder in Chorprojekte zu investieren. Ihr habt alles richtig gemacht“, betonte der Ortschef.

Die klingende Geburtstagsfeier gestalteten, ehe der Familientag bei Kaffee und Kuchen seinen gemütlichen Ausklang fand, der Frauenchor Heiligenroth, der gemischte Chor Beethoven Niederahr, der Chor Choranders mit Young Voices, dem Kinderchor Ruppach-Goldhausen, und nicht zuletzt der Seniorenchor der Verbandsgemeinde Wallmerod. Am Ende waren sich alle einig: Das Jubiläum zum 125. Geburtstag des Gesangvereines Heiligenroth war ein voller Erfolg.