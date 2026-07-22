Ihre Einsatzfähigkeit hat die relativ kleine Feuerwehreinheit Heilberscheid dieser Tage wieder bei einem Fahrzeugbrand bewiesen. Engagement über das eigentliche Ehrenamt hinaus zeigen die Wehrleute auch bei der Erweiterung ihres Domizils.
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Im Schnitt einmal pro Monat ist auch die relativ kleine Feuerwehr Heilberscheid im Einsatz. Die Frauen und Männer rückten in den vergangenen Monaten nicht nur zu Fahrzeugbränden aus, sondern auch zu notfallmäßigen Türöffnungen oder auch zur Rettung von Katzen, die auf hohe Bäume geklettert waren und von alleine nicht mehr herunterkamen.