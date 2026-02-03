Einkaufen vor der Haustür Heilberscheid hat seinen Wochenmarkt wiederbelebt Markus Müller 03.02.2026, 13:00 Uhr

i Sie gehörten bei der ersten Auflage des Heilberscheider Wochenmarktes 2022 zu den Initiatoren (von links): Thomas Rörig (der auch aktuell der Antreiber ist), Martin Becker und Eckhard Kurz. Jetzt ist der damals eingeschlafene Markt wiederbelebt worden. Hans-Peter Metternich

Nachdem schon vor knapp vier Jahren in Heilberscheid ein Wochenmarkt sehr erfolgreich gestartet war, der dann aber einschlief, gibt es jetzt einen neuen Anlauf: Nun findet der Markt wieder jeden Mittwoch an der Dorfkneipe in der Tannenstraße statt.

Im kleinen Heilberscheid gibt es jetzt einmal pro Woche in der Tannenstraße vor der Dorfschenke wieder einen Wochenmarkt. Dort bieten mehrere Ständler mittwochs von 15 bis 17 Uhr ihre Waren an.Die Marktbeschicker bringen Fisch und Käse in vielen Variationen mit.







