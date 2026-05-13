Genusshandwerk im Westerwald Hehlinger Hof bietet große Auswahl an Fleisch und Wurst Sabrina Mewes 13.05.2026, 11:00 Uhr

i Seit fünf Jahren arbeiten Metzger Felix Pfeiffer und Franka Mörtter als Team zusammen in der Geschäftsführung des Hehlinger Hofs. Nadiene Wisser

Fleischwurst und Gyrosbrötchen zählen auf dem Hehlinger Hof in Wahlrod zu den Verkaufsschlagern. Doch das Warenangebot des Familienbetriebs umfasst noch deutlich mehr Fleisch- und Wurstwaren.

Wer schon einmal die Landstraße zwischen Wahlrod und Hanwerth gefahren ist, wird mit Sicherheit das Schild zum Hehlinger Hof entdeckt haben. Hinter der Einfahrt liegt nicht nur ein Bauernhof, sondern ein Familienbetrieb, der fast die komplette Produktion selbst in der Hand hat – von der Aufzucht der Tiere bis zur fertigen Wurst im hofeigenen Laden.







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