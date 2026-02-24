Mit Spannung wurde der Informationsabend zur Windenergie in Wirges erwartet. Viele Fragen zum Projekt wurden bei den Vorträgen und Diskussionen im Bürgerhaus beantwortet. Die Standpunkte der Befürworter und Gegner scheinen jedoch verhärtet.
Lesezeit 3 Minuten
Bei einer dreistündigen Informationsveranstaltung im Wirgeser Bürgerhaus wurde kontrovers über einen möglichen Windpark im Gebiet „Drei Eichen“ diskutiert. Rund 550 Einwohner der Verbandsgemeinden Selters und Wirges nutzten die Gelegenheit, um sich über den Stand des Verfahrens sowie die Vor- und Nachteile des Projekts zu informieren.