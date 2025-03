Gute Musik hören und gleichzeitig soziale Projekte unterstützen, das war am Dienstagabend in Montabaur möglich. In der Stadthalle gastierte das Heeresmusikkorps Koblenz. Der Erlös war für die ehrenamtliche Arbeit einer besonderen Frau bestimmt.

Das Heeresmusikkorps Koblenz mit Hauptmann Holger Kolodziej als musikalischer Leiter an der Spitze gastierte am Dienstagabend in der Stadthalle von Montabaur: Mehr als 800 Besucherinnen und Besucher waren der Einladung des Fördervereins des Rotary Clubs Montabaur gefolgt und erlebten zwei Stunden lang einen Konzertabend, der gleich doppelte Freude bereitete. Zum einen mit grandioser Musik, und zum anderen mit der Gewissheit, mit dem Besuch auch etwas Gutes getan zu haben, denn die Montabaurer Rotarier hatten diesen Event als Benefizkonzert zu Gunsten des „Projektes Shanti“ initiiert.

i Marie-Luise Theile und Benedikt Brodka brillierten als Querflöten-Solisten. Hans-Peter Metternich

Die Militärmusiker, deren primäre Aufgabe es ist, im Rahmen von Truppenzeremoniellen wie Gelöbnissen, Kommandoübergaben und Staatsempfängen, Serenaden und Aufführungen des Großen Zapfenstreiches musikalisch zu gestalten, konzertierte in der Westerwälder Kreisstadt diesmal für einen guten Zweck. „So viele Leute – was für ein schöner Anblick“, schwärmte Anna Kollig-Kohns bei der Begrüßung der Besucher. Kein Wunder, die Gäste wissen, welche musikalische Qualität sie beim Heeresmusikkorps Koblenz erwarten dürfen, und sie wissen , dass sie ihren Obolus für ein Projekt entrichten, dass seit zehn Jahren dank Shanti Normann aus Horressen unendlich viel Gutes für Familien in Indien getan hat und immer noch tut. Und nicht zuletzt wissen die Veranstalter, dass sie mit der Verpflichtung des Heeresmusikkorps Koblenz in Sachen bester Unterhaltung und in Sachen Engagement für einen guten Zweck einmal mehr alles richtig gemacht hat.

i Zwei geniale Posaunen-Solisten, Lukas Storms und Marco Vogel. Hans-Peter Metternich

Mit ihrer Projektarbeit will Shanti Normann vor allem Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. Derzeit setzt sie sich besonders für Kinder aus Wanderarbeiterfamilien ein. In den vergangenen zehn Jahren hat das Projekt Shanti dank seiner Mitglieder und Spender bereits Tausenden von Kindern ein besseres Leben ermöglicht. Damit dieses Konzept weiter auf „gesunden Füßen“ steht, sorgten die Montabaurer Rotarier mit der Benefizveranstaltung dafür, dass die notwendigen Mittel nicht versiegen. Das jüngste Konzert in der ausverkauften Stadthalle von Montabaur war ein eindrucksvoller Beweis dafür.

i Für Anna Kollig-Kohns, die Rotary-Präsidentin 2025/2026, war das voll besetzte Haus Monstabor „ein schöner Anblick“. Hans-Peter Metternich

Am Dienstagabend zelebrierte das Musikkorps keine Truppenzeremonielle, Gelöbnisse oder Staatsempfänge. An diesem Abend stand einfach die musikalische Unterhaltung im Mittelpunkt einer Soiree, die so recht nach dem Geschmack der Freunde niveauvoller Musik war. Und davon gab es reichlich, denn das Repertoire des Orchesters beinhaltet Kompositionen klassischer Art bis hin zu zeitgenössischen Werken und Bearbeitungen aus dem Bereich der modernen Unterhaltungsmusik. Wie sagte doch Anna Kollig-Kohns eingangs: „Heute sollen die weltpolitischen Irritationen einmal, zumindest für ein paar Stunden, hintenanstehen. Hier soll nur die Musik sprechen. Mit den Militärmusikern haben wir höchst kompetente Botschafter für diesen Zweck verpflichten können.“

i Mehr als 800 Besucherinnen und Besucher waren der Einladung des Fördervereins des Rotary Clubs Montabaur gefolgt und erlebten zwei Stunden lang im voll besetzten Haus Monstabor einen Konzertabend, der gleich doppelte Freude bereitete. Hans-Peter Metternich

Die klingende Botschaft mit dem „Solisten und Jubiläumskonzert“, wie Hauptmann Holger Kolodziej es ausdrückte, ist angekommen. Die Jubiläen reflektierten runde Geburts- und Todestage der Komponisten, und als Solisten brillierten etliche Musikerinnen und Musiker mit bewundernswerten Solobeiträgen. Das Heeresmusikkorps kam mit Märschen wie dem Erzherzog-Albrecht-Marsch (Karel Komzák) oder unter „Donner und Blitz“ (Johann Strauß) ebenso souverän daher, wie mit mystisch-melancholisch keltischer Musik, einem amerikanischen Square Dance oder mit der Moritat von Mackie Messer von Kurt Weil. Musikalische Höhepunkte – wenn man von einzelnen Höhepunkten überhaupt sprechen darf – waren die Ouvertüre zur Oper „Donna Diana“ und das von vielfältigen Klangbildern gezeichnete Werk Maurice Ravels „Alborada del gracioso“. „Was für ein musikalisches Erlebnis“ schwärmte ein begeisterter Zuhörer. Stehender Applaus forderte natürlich Zugaben, die nach einem March und einer Polka mit der für Heeresmusiker obligatorischen Nationalhymne ausklangen. Der Benefizgedanke des Rotary Clubs Montabaur hat im doppelten Sinn Früchte getragen.