Musik in Herschbach Heeresmusikkorps begeistert beim Geburtstagskonzert Hans-Peter Metternich 01.11.2025, 10:00 Uhr

i Der Schlussakkord mit der Nationalhymne, hier das Trompetenregister in Aktion. Hans-Peter Metternich

Der Musikverein Herschbach feiert 70 Jahre Bestehen mit einem besonderen Konzert: 53 Musikerinnen und Musiker des Heeresmusikkorps Koblenz boten zweieinhalb Stunden Musikgenuss - von Smetanas „Moldau“ bis zu Biene Maja und der Muppetshow.

Was kann es für einen Musikverein, der seinen 70. Geburtstag feiert, Schöneres geben, als ein Geburtstagsständchen mit Musik. Wenn diese Musik dann noch von keinem geringeren Ensemble als vom Heeresmusikkorps Koblenz, dem musikalischen Botschafter der Bundeswehr, intoniert wird, ist die Freude umso größer.







