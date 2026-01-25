Hilfe rund um die Geburt
Hebammenambulanz in Hachenburg wird gut angenommen
Das Team der Hachenburger Hebammenambulanz (zwei Kolleginnen fehlten beim Pressegespräch) ist mit der Entwicklung der Einrichtung sehr zufrieden. Das Angebot werde von jungen Familien aus der Region gut angenommen. Der Bedarf an Betreuung während und nach einer Schwangerschaft sei groß.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Als die Geburtshilfe im Hachenburger Krankenhaus vor rund zwei Jahren geschlossen wurde, war das für viele junge Familien ein Schock. Doch engagierte Hebammen haben ein neues Angebot rund um die Schwangerschaft aufgebaut. Eine Zwischenbilanz.

Lesezeit 2 Minuten
Seit gut einem halben Jahr ist die neue Hebammenambulanz in der Theodor-Körner-Straße 10 in Hachenburg in Betrieb. Es zeichnet sich ab, dass dieses Angebot für werdende und junge Familien eine wichtige Stütze ist, nachdem die Geburtshilfestation im nahe gelegenen Krankenhaus Anfang 2024 geschlossen wurde.

