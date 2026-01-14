Gebäude unbewohnbar Haustiere sterben bei Wohnhausbrand in Weltersburg Angela Baumeier 14.01.2026, 17:00 Uhr

Durch einen Brand ist ein Wohngebäude in Weltersburg derzeit unbewohnbar. 31 Brandschützer löschten das Feuer, konnten jedoch zwei Hunde und zwei Katzen nur noch tot bergen. Die Bewohner waren beim Ausbruch des Feuers nicht im Gebäude, ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz leicht.

31 Brandschützer bekämpfen das Feuer des Einfamilienhauses. Die Hausbewohner waren beim Ausbruch der Flammen nicht im Gebäude und blieben unverletzt. Trotzdem hatte das Unglück schlimme Folgen.

Zu einem Zimmerbrand in einem Wohngebäude in Weltersburg sind heute gegen 9.55 Uhr die Feuerwehren ausgerückt. Wie der Pressesprecher der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Westerburg, Patrick Schäfer, auf Nachfrage erklärt, handelte es sich dabei um ein Einfamilienhaus, dessen Bewohner sich zum Glück beim Ausbruch der Flammen nicht im Gebäude befunden hätten.







