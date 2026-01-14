31 Brandschützer bekämpfen das Feuer des Einfamilienhauses. Die Hausbewohner waren beim Ausbruch der Flammen nicht im Gebäude und blieben unverletzt. Trotzdem hatte das Unglück schlimme Folgen.
Lesezeit 1 Minute
Zu einem Zimmerbrand in einem Wohngebäude in Weltersburg sind heute gegen 9.55 Uhr die Feuerwehren ausgerückt. Wie der Pressesprecher der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Westerburg, Patrick Schäfer, auf Nachfrage erklärt, handelte es sich dabei um ein Einfamilienhaus, dessen Bewohner sich zum Glück beim Ausbruch der Flammen nicht im Gebäude befunden hätten.