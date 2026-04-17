Gewerbesteuer im Tiefflug Haushaltsloch: Stadt Montabaur muss Etat überarbeiten Katrin Maue-Klaeser 17.04.2026, 16:00 Uhr

i Die Brandschutzsanierung der Stadthalle Haus Mons Tabor wird planmäßig vorgenommen - andere Vorhaben der Stadt liegen auf Eis, bis ein neuer Haushaltsplan aufgestellt und beschlossen ist. Katrin Maue-Klaeser

Die Gewerbesteuereinnahmen der Kreisstadt schrumpfen erneut dramatisch um fast ein Drittel auf gut 20 Millionen Euro. Nachdem sich schon 2025 ein Finanzloch von 10 Millionen Euro auftat, muss der Haushaltsplan für 2026 ganz neu aufgestellt werden.

Kurzfristig wurde der Stadtratssitzung am Donnerstagabend ein nicht-öffentlicher Teil vorgeschaltet – und der Anlass war kein angenehmer: Es hat sich ein neues Haushaltsloch aufgetan, weshalb das Zahlenwerk, das eigentlich zum Beschluss anstand, komplett überarbeitet und von Neuem offengelegt werden muss.







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