Medizinische Versorgung Hausarztpraxis bezieht neue Räume in Welschneudorf 07.10.2025, 19:00 Uhr

i Die Landarzt-plus-Praxis in Welschneudorf ist in die neuen Räume im ehemaligen Westerwälder Hof eingezogen. Das feierten die Beteiligten von der BBT-Gruppe, der Praxis, der Verbandsgemeinde und die Bauherren. Thomas Jäckle/Fries Architekten

Vielerorts werden Arztpraxen geschlossen, weil Mediziner im Ruhestandsalter keine Nachfolger finden. In der VG Montabaur geht man mit dem MVZ „Landarzt plus“ neue Wege, um Nachwuchs anzulocken. Dazu zählt auch die moderne Praxis in Welschneudorf.

In Welschneudorf hat die Landarzt-plus-Praxis ihre neuen Räumlichkeiten in der Ortsmitte bezogen. Damit ist die medizinische Versorgung in der Gemeinde und ihren Nachbarorten nun auch baulich gesichert, nachdem Anfang des Jahres bereits die organisatorischen Voraussetzungen für einen Fortbestand der Hausarztpraxis geschaffen wurden.







Artikel teilen

Artikel teilen