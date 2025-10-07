Medizinische Versorgung: Hausarztpraxis bezieht neue Räume in Welschneudorf
Medizinische Versorgung
Hausarztpraxis bezieht neue Räume in Welschneudorf
Vielerorts werden Arztpraxen geschlossen, weil Mediziner im Ruhestandsalter keine Nachfolger finden. In der VG Montabaur geht man mit dem MVZ „Landarzt plus“ neue Wege, um Nachwuchs anzulocken. Dazu zählt auch die moderne Praxis in Welschneudorf.
Lesezeit 3 Minuten
In Welschneudorf hat die Landarzt-plus-Praxis ihre neuen Räumlichkeiten in der Ortsmitte bezogen. Damit ist die medizinische Versorgung in der Gemeinde und ihren Nachbarorten nun auch baulich gesichert, nachdem Anfang des Jahres bereits die organisatorischen Voraussetzungen für einen Fortbestand der Hausarztpraxis geschaffen wurden.