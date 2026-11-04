Montabaur verliert Mediziner Hausarzt aus MVZ Zimmermann geht in neue (Fach)Richtung Katrin Maue-Klaeser 04.11.2026, 06:00 Uhr

i Im „Blauen Tower“ im Montabaurer Quartier Süd ist das MVZ Zimmermann ansässig – noch mit Hausarzt, vom Jahreswechsel an weiterhin mit Augenheilkunde und Orthopädie, aber ohne Allgemeinmedizin. Katrin Maue-Klaeser

Ali Zimmermann, Geschäftsführer des Ärztezentrums im „Blauen Tower“, bedauert den Weggang seines Kollegen. Um ihn zu halten, suchte er die Kooperation mit Krankenhäusern – vergeblich. Die Praxis hat noch zu wenige Patienten für eine volle Arztstelle.

Zum Jahresende verlässt Hausarzt Sarmad Arsalan das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Zimmermann in Montabaur. Wie es derzeit aussieht, wird mit seinem Weggang der hausärztliche Zweig des MVZ wegfallen. Geschäftsführer Ali Zimmermann bedauert im Gespräch mit unserer Zeitung die Entwicklung: „Ich will versuchen, die Region gut zu versorgen, in allen Bereichen“, sagt Zimmermann, dessen MVZ in Montabaur weiterhin augenärztliche (seit April ...







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