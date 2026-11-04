Ali Zimmermann, Geschäftsführer des Ärztezentrums im „Blauen Tower“, bedauert den Weggang seines Kollegen. Um ihn zu halten, suchte er die Kooperation mit Krankenhäusern – vergeblich. Die Praxis hat noch zu wenige Patienten für eine volle Arztstelle.
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Zum Jahresende verlässt Hausarzt Sarmad Arsalan das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Zimmermann in Montabaur. Wie es derzeit aussieht, wird mit seinem Weggang der hausärztliche Zweig des MVZ wegfallen. Geschäftsführer Ali Zimmermann bedauert im Gespräch mit unserer Zeitung die Entwicklung: „Ich will versuchen, die Region gut zu versorgen, in allen Bereichen“, sagt Zimmermann, dessen MVZ in Montabaur weiterhin augenärztliche (seit April ...