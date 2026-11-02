Patienten sind besorgt
Hausarzt aus Ärztezentrum verlässt Montabaur
Im „Blauen Tower“ im Montabaurer Quartier Süd sind mehrere Praxen ansässig – darunter das MVZ Zimmermann. Dieses bietet bislang
Im „Blauen Tower“ im Montabaurer Quartier Süd sind mehrere Praxen ansässig – darunter das MVZ Zimmermann. Dieses bietet bislang augen- und hausärztliche sowie orthopädische Leistungen, doch der Hausarzt scheint das MVZ zum Jahresende zu verlassen.
Katrin Maue-Klaeser

Das MVZ Zimmermann im Quartier Süd verliert den Mediziner für Inneres. Augenheilkunde und Orthopädie in dem Medizinischen Versorgungszentrum scheinen nicht betroffen. Montabaurer Bürgermeister sagt: Landarzt-Plus-Praxen haben noch Kapazitäten frei.

Lesezeit 2 Minuten
Mit Sarmad Arsalan aus dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Zimmermann verlässt laut Patientenaussagen ein Hausarzt die Stadt Montabaur zum Jahresende. Die betroffenen Patienten sind besorgt, weil sie sich nun einen neuen Hausarzt suchen müssen und dabei nach eigenem Bekunden keine Unterstützung seitens der Praxis erhalten.
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