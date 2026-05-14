Drahtfabrik, Einrichtungshaus, Wohnraum und vieles mehr: Das Haus Zuckmeyer in Hachenburg wurde und wird für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt. Mit Vater und Sohn Breidenstein blicken wir auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Immobilie.
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Das traditionsreiche Haus Zuckmeyer in Hachenburg erstrahlt in neuem Glanz. Das Gebäude ist seit jeher ein markanter Blickfang in der Innenstadt. In den vergangenen Jahren hat der neue Eigentümer Boris Breidenstein es aufwendig renovieren lassen. Auch die Nutzung der Immobilie befindet sich im Umbruch.