Mit Kulinarik trifft Jazz begeistert das Montabaurer Kulturbüro die Gäste in der ausverkauften Stadthalle. Wir präsentieren, wer den Abend noch zum Erfolg gemacht hat.
Lesezeit 2 Minuten
Einen Leckerbissen der besonderen Art – und das gleich doppelt – servierte am Samstagabend das Kulturbüro Montabaur. Zweifach deshalb, weil in der voll besetzten Stadthalle der Kreisstadt Hörgenuss und Gaumenfreuden in einer innovativen Jazzclub-Atmosphäre mit einem aufregenden Mix aus Jazz und Brass gleichermaßen kredenzt wurden.