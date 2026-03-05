Kulinarik trifft Jazz Haus Mons Tabor swingt mit Fingerfood in Clubatmosphäre Hans-Peter Metternich 05.03.2026, 09:25 Uhr

Mit Kulinarik trifft Jazz begeistert das Montabaurer Kulturbüro die Gäste in der ausverkauften Stadthalle. Wir präsentieren, wer den Abend noch zum Erfolg gemacht hat.

Einen Leckerbissen der besonderen Art – und das gleich doppelt – servierte am Samstagabend das Kulturbüro Montabaur. Zweifach deshalb, weil in der voll besetzten Stadthalle der Kreisstadt Hörgenuss und Gaumenfreuden in einer innovativen Jazzclub-Atmosphäre mit einem aufregenden Mix aus Jazz und Brass gleichermaßen kredenzt wurden.







