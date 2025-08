Für seine Fans ist der Unimog längst ein Kultfahrzeug. Ihre Faszination für das robuste Nutzfahrzeug konnten sie am Wochenende bei einem Oldtimer-Treffen in Hattert ausleben. Das schlechte Wetter geriet dabei zur Nebensache.

Der Unimog Veteranen Club ist mit Oldtimertreffen deutschlandweit präsent – von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Am vergangenen Wochenende fand nun ein solches Treffen im Rahmen eines Sommerfestes an der Rothbachhalle in Hattert und auf dem angrenzenden weitläufig zur Verfügung gestellten Areal statt. Die Organisation lag federführend bei den seit 40 Jahren aktiven Unimog-Veteranen aus Hattert, denen mehrfach uneingeschränktes Lob und Anerkennung für die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung übermittelt wurden.

Diese gab Vorsitzender Ingo Kulmann gerne an die vielen unterstützenden Vereine aus dem Ort und der Nachbarschaft, Helferinnen und Helfer, Hilfsorganisationen sowie an die Ortsgemeinde Hattert weiter. „In einer tollen Gesamtheit hat man sich vorbildlich und hervorragend in das Projekt eingebracht. Wir sind als eine mit außerordentlichem Engagement und viel Power ausgestatteten Gemeinschaft aufgetreten. Dafür gilt allen mein Dank“, so ein überaus zufriedener Kulmann im Gespräch mit unserer Zeitung.

Geht noch mehr Unimog? Wohl kaum. Was sich in Hattert bei freiem Eintritt abspielte, war einfach bombastisch. Zu sehen und zu bestaunen gab es weit über 400 legendäre Alleskönner auf vier Rädern mit dem Stern vorne auf der Haube. Aus dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland erfolgten die Anreisen. Die weiteste Fahrt hatten Unimog-Liebhaber von der Insel Föhr (670 Kilometer) auf sich genommen.

Die stolzen Besitzer begaben sich in Hattert gemeinsam mit den überaus interessierten Besuchern sowie Unimog-Enthusiasten mit dem wohl bekanntesten Nutzfahrzeug der Welt auf eine spannende Zeitreise. In Augenschein genommen wurden dabei Allradler in zahlreichen Variationen und Ausstattungen, mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten und auch farblichen Gestaltungen.

i Bei solch einem Spanferkel kommt schon ein gewisser Hunger auf. Rolf-Dieter Rötzel

Von früheren bis hin zu bekannten Modellen; für jeden Liebhaber des einzigartigen und besonderen Geländewagens war etwas dabei. Besitzer und Besucher waren einfach fasziniert von dem robusten Fahrzeug. Es bot sich in allen Belangen eine hervorragende und perfekte Gelegenheit, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen, einen Small-Talk zu halten und gemeinsam die Unimog-Faszination zu durchleben.

Neben verschiedenen Vorführungen und einem Teilemarkt gab es für die kleinen Besucher Kinderschminken, einen Fahrsimulator sowie eine Hüpfburg. Am Samstagabend spielte die Band Black Velvet auf; der Sonntag wurde mit einem gemeinsamen Frühstück für die Unimogler und einem sich anschließenden ökumenischen Gottesdienst eingeleitet. Dann traten die Unimogs wieder in den Vordergrund. Angetan waren die Anwesenden nicht zuletzt von der familiären Atmosphäre des Treffens, die durch Bewirtung mit Getränken, Gegrilltem sowie einer Kaffee- und Kuchentafel bestens abgerundet wurde.

i Die Unimog-Fans trafen sich auch zum Fachsimpeln. Röder-Moldenhauer

Wenn sich auch immer wieder Regenschauer ausbreiteten, tat dies der guten Laune der Teilnehmer keinen Abtrag. Bei ihnen standen die Freude über das Wiedersehen, das Fachsimpeln, das Kennenlernen von neuen „Moglern“ sowie das Weitergeben von Ratschlägen und Tipps in einem besonderen Fokus. Viele waren auch mit dem Camper angereist. „Wir hängen dann noch einige Tage dran, um die schöne nähere und weitere Region noch besser kennenzulernen“, berichteten sie mit Blick auf den zumindest etwas besseren Wetterbericht.

Resümierend ist festzustellen, dass das Wochenende für die Fahrer, die zahlreich anwesenden Familien, die Unimog-Freunde und alle, die dabei waren, zu einem besonderen Erlebnis wurde. Die erlebte Freude und die gemeinsame Begeisterung werden allen Teilnehmern sicherlich noch lange und nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Der Unimog

Der Name „Unimog” steht für „Universal-Motor-Gerät”. Erfinder war Albert Friedrich. Am Ende einer umfassenden Entwicklung stand ein Allradfahrzeug mit Differenzialsperren und der Möglichkeit, verschiedene Geräte anzubauen. Die erste Serienfertigung erfolgte bei den Gebrüdern Boehringer in Göppingen. Aufgrund der immer höheren Nachfrage konnten jedoch nicht genügend Fahrzeuge produziert werden. Im Jahre 1951 erfolgte die Übergabe an Daimler-Benz – es wurde eine weltweite Erfolgsgeschichte.