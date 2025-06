Im Unnauer Ortsteil Stangenrod hat sich vor wenigen Tagen offenbar ein dreister Diebstahl ereignet: Dabei kamen wichtige Bauteile eines Verkaufsstands abhanden, der von den Ortsvereinen zu verschiedenen Anlässen genutzt wird.

Wie Manfred Franz von der ehrenamtlichen Gruppe „Rüstige Rentner“ unserer Zeitung berichtet, fand an Fronleichnam das traditionelle Erbsensuppenfest in Stangenrod statt. Dabei wurde der erwähnte Verkaufsstand aus Metall eingesetzt. Am Tag nach dem Feiertag bauten die Helfer die einzelnen Thekenelemente wieder ab und deponierten sie vorübergehend auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses – teils ganz im hinteren Bereich an der Garage der „Rüstigen Rentner“.

Tatzeitpunkt war am Montag

Am Montagvormittag, als die engagierten Senioren Werkzeuge für einen Arbeitseinsatz auf dem örtlichen Friedhof aus ihrer Garage holten, waren noch alle Bauteile da, erzählt Franz. Als sie jedoch nachmittags ans Dorfgemeinschaftshaus zurückgekehrt seien, um die Metallelemente wieder zur Lagerung in eine Halle zu fahren, seien die kleineren, leicht zu tragenden Teile verschwunden gewesen.

Zeugen, so Manfred Franz, hätten berichtet, dass in den Stunden zuvor ein Schrotthändler mit seinem Wagen in Stangenrod unterwegs gewesen sei. Doch habe dieser offensichtlich nicht nur die an den Straßenrändern für diesen Zweck bereitgestellten Altmetallteile eingesammelt, sondern eben auch etliche Elemente des Verkaufsstandes der Vereine auf dem Gemeindeplatz, so Franz erbost.

Gemeinde will Anzeige erstatten

Jedoch habe sich bedauerlicherweise niemand das Kennzeichen des Schrotthändlers gemerkt, berichtet der Sprecher der „Rüstigen Rentner“ weiter. Er habe die Unnauer Ortsbürgermeisterin Iris Wagner informiert, die wegen des Vorfalls Anzeige erstatten wolle. Die Polizei in Hachenburg wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht zu dem Fall äußern.