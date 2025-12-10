Hat jemand in Westerburg beim Krippenbrand gezündelt?

Westerburgs Stadtbürgermeister Janick Pape erklärt, was das Feuer auf der Bühne des Pfefferkuchenmarktes für die Stadt bedeutet. Derweil wird die Brandursache noch ermittelt.
Der Brand der Bühne des Pfefferkuchenmarktes am Freitagabend beschäftigt die Westerburger. Wie konnte es dazu kommen, wie geht es nun weiter, fragen sich die Menschen. Denn gerade die stets schön dekorierte „Krippe“ auf dem Markt ist ein Markenzeichen der Stadt, wie Stadtbürgermeister Janick Pape hervorhebt.