Vorfall in der VG Rennerod Hat erneut ein Wolf Schafe und Ziegen getötet? Michael Fenstermacher 06.07.2026, 15:00 Uhr

i In der VG Rennerod könnte es zu einem weiteren Nutztierübergriff gekommen sei. Ingo Wagner. picture alliance/dpa

Vier tote Schafe beziehungsweise Ziegen wurden am 2. Juli aus einer Haltung in der VG Rennerod gemeldet. Ein weiteres Tier musste notgetötet werden, eines wurde verletzt. Nun wird untersucht, ob es ein Wolfsangriff war.

Ist es im Hohen Westerwald erneut zu einem Nutztierübergriff durch den Wolf gekommen? Diesen Verdacht prüft das Koordinationszentrum Luchs und Wolf, nachdem am vergangenen Donnerstag (2. Juli) ein Schadensfall in einer Schaf- und Ziegenhaltung in der Verbandsgemeinde Rennerod gemeldet wurde.







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