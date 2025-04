Hat ein Wolf in Selters ein Schaf getötet und ein weiteres verletzt? Diesen Verdacht prüft das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo), nachdem am Donnerstag ein entsprechender Schadensfall mit Verdacht auf Beteiligung eines großen Beutegreifers gemeldet wurde. Von der Weide sind außerdem zwei Schafe verschwunden. Laut Kluwo wurden noch am selben Tag im Zuge der Begutachtung des Vorfalls DNA-Abstriche genommen. Das Senckenberg Institut untersucht diese nun, um herauszufinden, ob wirklich ein Wolf der Verursacher war.

Selters liegt im Einzugsgebiet des Hachenburger Wolfsrudels. Im benachbarten Maxsain wurde der Rüde des Rudels bereits an einem Riss mit drei toten und drei verletzten Schafen im September 2023 nachgewiesen. Bei einem aufsehenerregenden Vorfall in Wölferlingen in der VG Selters im April 2024, als ein Wolf am hellen Tag im Beisein des Schäfers eine Herde angriff, wurde allerdings ein aus einem sächsischen Rudel stammendes Tier als Verursacher nachgewiesen. mif