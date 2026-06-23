Die Haskap-Beere hat Saison – und eignet sich perfekt für einen erfrischenden Sommerdrink. Lars Huf-Rühlemann vom Westerwälder Beerenland verrät sein Lieblingsrezept für heiße Tage. Der Haskap-Smoothie ist schnell gemacht, vitaminreich und lecker.
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Lars Huf-Rühlemann vom Westerwälder Beerenland hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Westerwälder für seine unbekannten Superfrüchte zu begeistern, die er in Hartenfels anbaut. Regelmäßig gibt es Selbstpflücker-Termine. Mit den Lesern unserer Zeitung teilt er exklusiv das Rezept für seinen liebsten Sommerdrink.