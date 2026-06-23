Tipp vom Beerenland 
Haskap-Smoothie ist der ideale Sommerdrink
Die Haskap wird auch Blaue Doppelbeere genannt. Ihre Früchte sind jetzt reif. Die Beeren sind länglich, ein bis zwei Zentimeter
Die Haskap wird auch Blaue Doppelbeere genannt. Ihre Früchte sind jetzt reif. Die Beeren sind länglich, ein bis zwei Zentimeter groß, dunkelblau und schmecken wie eine Mischung aus Heidelbeere, Brombeere und Himbeere.
Camilla Härtewig

Die Haskap-Beere hat Saison – und eignet sich perfekt für einen erfrischenden Sommerdrink. Lars Huf-Rühlemann vom Westerwälder Beerenland verrät sein Lieblingsrezept für heiße Tage. Der Haskap-Smoothie ist schnell gemacht, vitaminreich und lecker.

Lesezeit 2 Minuten
Lars Huf-Rühlemann vom Westerwälder Beerenland hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Westerwälder für seine unbekannten Superfrüchte zu begeistern, die er in Hartenfels anbaut. Regelmäßig gibt es Selbstpflücker-Termine. Mit den Lesern unserer Zeitung teilt er exklusiv das Rezept für seinen liebsten Sommerdrink.

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