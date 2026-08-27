Nach Tod eines jungen Fahrers Hartenfelser hoffen, dass Unfallstelle entschärft wird Katrin Maue-Klaeser 27.08.2026, 19:00 Uhr

i Warnbaken stehen vor und hinter dem Baum in der Hartenfelser Alleestraße, an dem am Wochenende, 22./23. August, ein Auto zerschellte, in dem vier junge Männer saßen. Der 18-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle, die drei Mitfahrer wurden schwerst, teils lebensbedrohlich verletzt. Katrin Maue-Klaeser

Nach dem tödlichen Unfall in der Alleestraße und rückblickend auf frühere schwere Kollisionen am Ortseingang von Hartenfels machen Anwohner Vorschläge für mehr Sicherheit. Sie hoffen auf ein Einsehen der Unfallkommission.

Am vergangenen Wochenende hat ein junger Westerwälder bei einem schweren Unfall in Hartenfels sein Leben verloren, drei weitere junge Männer wurden teils lebensbedrohlich verletzt. Zuletzt hatte an dieser Stelle am Ortseingang aus Richtung Steinen Anfang Januar dieses Jahres eine 45-Jährige einen Unfall auf schneeglatter Fahrbahn: Ihr Auto prallte gegen einen der Alleebäume, die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.







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