Nach dem tödlichen Unfall in der Alleestraße und rückblickend auf frühere schwere Kollisionen am Ortseingang von Hartenfels machen Anwohner Vorschläge für mehr Sicherheit. Sie hoffen auf ein Einsehen der Unfallkommission.
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Am vergangenen Wochenende hat ein junger Westerwälder bei einem schweren Unfall in Hartenfels sein Leben verloren, drei weitere junge Männer wurden teils lebensbedrohlich verletzt. Zuletzt hatte an dieser Stelle am Ortseingang aus Richtung Steinen Anfang Januar dieses Jahres eine 45-Jährige einen Unfall auf schneeglatter Fahrbahn: Ihr Auto prallte gegen einen der Alleebäume, die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.