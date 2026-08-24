18-Jähriger stirbt bei Unfall
Hartenfels war Bild des Grauens für Rettungskräfte
Die Erschütterung über den dramatischen Unfall muss sich erst einmal setzen. Einige Menschen haben bereits am Unfallort mit Kerz
Die Erschütterung über den dramatischen Unfall muss sich erst einmal setzen. Einige Menschen haben bereits am Unfallort mit Kerzen, Blumen und Zeichen des Andenkens ihrer Trauer Ausdruck verliehen.
Ralf Steube

Bei schwerem Unfall verliert ein 18-jähriger Westerwälder sein Leben. Die First Responder leisten wichtige Erste Hilfe für die drei weiteren Schwerstverletzten Insassen des Autos. Einer von ihnen ist immer noch in Lebensgefahr.

Lesezeit 2 Minuten
Ein junger Westerwälder hat bei dem schweren Unfall in Hartenfels in der Nacht auf Sonntag sein Leben verloren. Der 18-Jährige saß am Steuer des VW Polo, der gegen 2.15 Uhr im Dunkeln von der feuchten Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Drei weitere Insassen des Autos sind schwer verletzt, einer der jungen Männer schwebt immer noch in Lebensgefahr, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.
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