Traurige Gewissheit Hartenfels: Nach schwerem Unfall stirbt auch Beifahrer Katrin Maue-Klaeser 31.08.2026, 18:00 Uhr

i Zwei 18-Jährige haben bei dem schweren Unfall am Ortseingang von Hartenfels ihr Leben verloren. Dass nach dem Fahrer auch der Beifahrer starb, ist nun traurige Gewissheit. Katrin Maue-Klaeser

Nun sind zwei 18-Jährige zu beklagen, die die nächtliche Kollision in der Alleestraße in Hartenfels nicht überlebt haben. Der junge Fahrer starb an der Unfallstelle. Wir haben bei der Polizei den Gesundheitszustand der zwei weiteren Insassen erfragt.

Es ist jetzt traurige Gewissheit: Ein zweiter junger Insasse des Unfallautos, das in der Nacht von 22. auf 23. August in der Hartenfelser Alleestraße gegen einen Baum prallte, ist tot. Dies teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung mit.







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