Nun sind zwei 18-Jährige zu beklagen, die die nächtliche Kollision in der Alleestraße in Hartenfels nicht überlebt haben. Der junge Fahrer starb an der Unfallstelle. Wir haben bei der Polizei den Gesundheitszustand der zwei weiteren Insassen erfragt.
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Es ist jetzt traurige Gewissheit: Ein zweiter junger Insasse des Unfallautos, das in der Nacht von 22. auf 23. August in der Hartenfelser Alleestraße gegen einen Baum prallte, ist tot. Dies teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung mit.