Treffen in Stadthalle Harmonika-Spiel begeistert Jung und Alt in Hachenburg 22.10.2025, 13:00 Uhr

i Volles Haus beim 29. Harmonika-Treffen: Die Besucher genossen einen unterhaltsamen Nachmittag voller Musik und guter Stimmung. Röder-Moldenhauer

Die Hachenburger Stadthalle war erfüllt von bunten Klängen. Beim 29. Harmonika-Treffen zeigten Musiker ihr Können und die Zuhörer erlebten einen unterhaltsamen Nachmittag.

Farbenfrohe Klänge von Mundharmonika, Ziehharmonika und Akkordeon erfüllten die Hachenburger Stadthalle beim 29. Harmonika-Treffen. Moderator Dirk Seiler verabschiedete sich mit einem kräftigen „Hui Wäller!“ und stellte gleichzeitig seinen Nachfolger Oliver Jung vor.







