Treffen in Stadthalle: Harmonika-Spiel begeistert Jung und Alt in Hachenburg
Die Hachenburger Stadthalle war erfüllt von bunten Klängen. Beim 29. Harmonika-Treffen zeigten Musiker ihr Können und die Zuhörer erlebten einen unterhaltsamen Nachmittag.
Farbenfrohe Klänge von Mundharmonika, Ziehharmonika und Akkordeon erfüllten die Hachenburger Stadthalle beim 29. Harmonika-Treffen. Moderator Dirk Seiler verabschiedete sich mit einem kräftigen „Hui Wäller!“ und stellte gleichzeitig seinen Nachfolger Oliver Jung vor.