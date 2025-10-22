Treffen in Stadthalle
Harmonika-Spiel begeistert Jung und Alt in Hachenburg
Volles Haus beim 29. Harmonika-Treffen: Die Besucher genossen einen unterhaltsamen Nachmittag voller Musik und guter Stimmung.
Die Hachenburger Stadthalle war erfüllt von bunten Klängen. Beim 29. Harmonika-Treffen zeigten Musiker ihr Können und die Zuhörer erlebten einen unterhaltsamen Nachmittag.

Farbenfrohe Klänge von Mundharmonika, Ziehharmonika und Akkordeon erfüllten die Hachenburger Stadthalle beim 29. Harmonika-Treffen. Moderator Dirk Seiler verabschiedete sich mit einem kräftigen „Hui Wäller!“ und stellte gleichzeitig seinen Nachfolger Oliver Jung vor.

