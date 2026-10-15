Wiederbelebung in Hachenburg
Harmonika-Festival erlebt überraschendes Comeback
Bereicherten das Harmonika-Festival in Hachenburg: Olga Sartison und Irina Becker-Schneider aus Altenkirchen und Attendorn.
Bereicherten das Harmonika-Festival in Hachenburg: Olga Sartison und Irina Becker-Schneider aus Altenkirchen und Attendorn.
Röder-Moldenhauer

Das einst beendete Hachenburger Harmonika-Treffen kehrt unerwartet zurück – dank großer Resonanz und Medienrummel. Ausverkauft, tolle Saalstimmung und sogar spontanes Mitsingen: Ein Revival, das Hoffnung weckt.

Lesezeit 2 Minuten
„Wunder gibt es immer wieder“ heißt es bekanntlich, und für das legendäre Hachenburger „Harmonika-Treffen“ gilt das auf besonders herzerwärmende Weise. Denn die beliebte Veranstaltung, die mit ihrem 30-jährigen Bestehen eigentlich für immer eingestellt werden sollte, ist gerettet.
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