Wiederbelebung in Hachenburg Harmonika-Festival erlebt überraschendes Comeback Julia Hilgeroth-Buchner 15.10.2026, 17:00 Uhr

i Bereicherten das Harmonika-Festival in Hachenburg: Olga Sartison und Irina Becker-Schneider aus Altenkirchen und Attendorn. Röder-Moldenhauer

Das einst beendete Hachenburger Harmonika-Treffen kehrt unerwartet zurück – dank großer Resonanz und Medienrummel. Ausverkauft, tolle Saalstimmung und sogar spontanes Mitsingen: Ein Revival, das Hoffnung weckt.

„Wunder gibt es immer wieder“ heißt es bekanntlich, und für das legendäre Hachenburger „Harmonika-Treffen“ gilt das auf besonders herzerwärmende Weise. Denn die beliebte Veranstaltung, die mit ihrem 30-jährigen Bestehen eigentlich für immer eingestellt werden sollte, ist gerettet.







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