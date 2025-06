18 Jahre lang liefen die Fäden der Schulleitung an der Grundschule im Buchfinkenland Horbach bei Sabine Stahlberg zusammen. Nun wurde die Pädagogin im Rahmen einer Feierstunde offiziell von René Schermuly, dem Schulreferenten bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), aus dem Schuldienst verabschiedet. Die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium, Familie, Freunde und Gratulanten begleiteten die Rektorin auf dem Weg in den Ruhestand.

„Heute verabschieden wir mit Sabine Stahlberg eine Schulleiterin, die bei all ihren Aufgaben, die eine Schulleitung mit sich bringt, stets der Harmonie miteinander und füreinander einen hohen Stellenwert eingeräumt hat.“ Die Moderatorin der Abschiedsfeier, Regine Oppermann, muss es als Kollegin und Mitglied des örtlichen Personalrates wissen, und die offiziellen Festredner bestätigten diese Einschätzung unisono. Allen voran René Schermuly, der der scheidenden Schulleiterin einen besonderen Teamgeist sowie eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kollegium, den Eltern und allen Beteiligten bescheinigte.

i Jede Klassenstufe verabschiedete die scheidende Rektorin mit einem eigens einstudierten Lied - hier die Klassenstufe 4. Hans-Peter Metternich

„Sie haben seit dem Schuljahr 2007/2008 als Rektorin an der Grundschule Horbach eine Aufgabe wahrgenommen, die Sie mit Herzblut und großem Engagement erfüllt haben. Besonders in herausfordernden Zeiten, wie der langwierigen Generalsanierung des Schulgebäudes, zeigten Sie eine bemerkenswerte Standhaftigkeit und Führungskompetenz“, betonte der Schulreferent, der den Werdegang von Sabine Stahlberg in einem kurzen Abriss schilderte. Ihr erster Berufswunsch nach dem Abitur sei lange Zeit Arzthelferin gewesen.

Doch dann sei ihr klar geworden, dass das nicht ihren Berufsvorstellungen entsprach. Dennoch habe sie die Ausbildung abgeschlossen, ehe sie das Studium „Lehramt für Primarstufe“ aufnahm und erfolgreich abschloss. 1999 begann ihre Tätigkeit an der Grundschule „Am Hähnchen“ in Niederelbert, wo sie nicht nur als Fachlehrerin, sondern später gemeinsam mit einer Kollegin als kommissarische Schulleiterin tätig war. „Diese Erfahrungen legten den Grundstein für Ihre spätere Schulleitungsstelle in Horbach“, sagte René Schermuly, der den offiziellen Abschied aus dem Schuldienst „einer Leiterin, die ihre Grundschule nicht nur verwaltete, sondern gestaltete und prägte“, wie er es formulierte, mit einer Urkunde besiegelte.

i Mit der Präsenz von Schülerinnen und Schülern, die beim Amtsantritt von Sabine Stahlberg noch als i-Dötzchen die Schulbank gedrückt hatten, hatte die scheidende Schulleiterin nicht gerechnet. Eine charmante Geste und ein Beweis dafür, dass man bei ihr die Schule gern besucht hat. Hans-Peter Metternich

Andree Stein vom Schulträger bescheinigte der Ruheständlerin in spe eine beispielhafte Zusammenarbeit. „Sie haben nie zu viel gewollt, aber all das, was für Ihre Schule und Schüler notwendig war, nachhaltig eingefordert. Sie hinterlassen eine bestens geführte Schule“, so Stein. Der Gackenbacher Ortsbürgermeister Uli Weidenfeller wünschte der Pensionärin im Namen seiner Amtskollegen der Gemeinden des Schulbezirkes Daubach, Horbach, Hübingen und Stahlhofen alles Gute für den weiteren Lebensweg. Gute Wünsche übermittelten auch Stefan Greis, Schulleiter der Waldschule Horressen, im Namen aller Schulleiter der VG Montabaur sowie Andreas Labonte vom Schulelternbeirat, Melanie Diel vom Förderverein und nicht zuletzt Pfarrer Steffen Henrich.

Gerne und dankbar nahm die Rektorin die Lieder und Gedichte aller Schülerinnen und Schüler zum Abschied entgegen. Eine Überraschung, die sie besonders bewegte, war der Beitrag des Kollegiums, das den Schulalltag in Bildern voller Erinnerung Revue passieren ließ. Mit der Präsenz von Schülerinnen und Schülern, die bei ihrem Amtsantritt noch als i-Dötzchen die Schulbank gedrückt hatten, hatte sie auch nicht gerechnet. Eine charmante Geste und ein Beweis dafür, dass man bei Sabine Stahlberg die Schule gern besucht hat.

i Marita Ehlgen und Gunda Engel zeigen der scheidenden Schulleiterin, wo es lang geht - in den Ruhestand! Hans-Peter Metternich

„Jetzt muss ich erst einmal durchatmen, nach so viel lobenden und dankenden Worten“, bekannte Stahlberg am Ende einer Feierstunde, in der sie ihrerseits allen Weggefährten, in welcher Funktion auch immer, ihren Dank aussprach – allen voran ihrem Mann und ihrer Familie, die ihr jederzeit, auch in schwierigen Situationen, den Rücken gestärkt hätten.