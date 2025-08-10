In den 70er-Jahren begann die große Musikkarriere der New Yorker Hardrock-Band Kiss. Unzählige Tributebands weltweit folgen ihrer Spur, eine der beständigsten begeisterte jetzt in Westerburg die Fans.

Welch ein Saisonfinale: Mit mehr als 300 Gästen an der Freilichtbühne in der Westerburger Oberstadt bildete ein außergewöhnliches Open-Air-Konzert den krönenden Abschluss der Westerburger PlatzKonzerte. Im Rampenlicht stand die Band Kissin’ Time, die dem Publikum mit ihrer Verbeugung vor den US-Kultrockern von Kiss kräftig einheizte und für beste Stimmung sorgte.

Viele Fans waren der Einladung des Kulturrings und der Stadt Westerburg gefolgt. Sie genossen den lauen Sommerabend und freuten sich über die rockigen Klänge.

i Die vier weltbekannten schwarz-weiß geschminkten Gesichter boten eine mehrstündige Bühnenshow mit Feuer, brennenden Gitarren und Funkenregen. Ulrike Preis

Zunächst hieß Stadtbürgermeister Janick Pape die zahlreichen Besucher herzlich willkommen. Am Wochenende nach der Kirmes, aber auch nach dem Wacken Open Air, biete dieser Konzertabend einen schönen Ausklang für die zurückliegende Festwoche, stellte Pape fest. Die Konzertreihe lebe von der Vielfalt der angebotenen Musikrichtungen.

Der Vorsitzende des Kulturrings Westerburg, Dirk Weimer, freute sich ebenfalls auf den Auftritt der Kasseler Tribute-Band. Er dankte den Sponsoren, die es auch diesmal ermöglicht hatten, dass kein Eintritt gezahlt werden musste. „Wir hatten in diesem Jahr viel Glück mit dem Wetter“, sagte Weimer später rückblickend. „Von der Blasmusik über Rock’n’Roll bis hin zum Hardrock haben wir unseren Gästen eine reiche Bandbreite bieten können, was sehr gut angenommen wurde“, zieht auch der Stadtchef eine positive Bilanz. Schön sei auch zu sehen, dass unterschiedliche Generation zu den Veranstaltungen kämen und sich neugierig auf die jeweiligen Musikrichtungen einließen.

„Das ist heute eine ultimative Rock’n’Roll-Party.“

Zuschauerin Doris Schmidt

Wer an diesem Abend an der Freilichtbühne freilich nicht fehlen durfte, war Doris Schmidt, bekannt als „Metal Doris“. Als leidenschaftlicher Wacken-Fan hat sie in den vergangenen Jahren viele Bands live erlebt. „Das ist heute eine ultimative Rock’n’Roll-Party“, sagte sie begeistert und fühlte sich mit großem schwarzem Hut und entsprechendem Outfit unter den vielen Gleichgesinnten sichtlich wohl.

Einige Besucher hatten eine längere Fahrt auf sich genommen, doch viele kamen auch aus der Region. So beispielsweise Gitte Schmidt aus Obererbach und Bärbel Stahl aus Münchhausen bei Driedorf. „Wir sind seit 2019 Fans der Band und fahren schon mal zwei Stunden, um sie live zu erleben“, erzählten sie. Lobende Worte gab es auch für die stimmungsvolle Kulisse und die tolle Akustik der Freilichtbühne. Ein Großteil der Besucher trug schwarze T-Shirts mit den Schriftzügen legendärer Bands der Metall- und Hardrock-Szene.

i Ein Großteil der Gäste trug schwarze T-Shirts mit den Schriftzügen legendärer Bands der Metall- und Hard Rock Szene. Ulrike Preis

Unter dem Beifall der Anwesenden zog die vierköpfige Band über den Platz auf die Bühne. Die vier weltbekannten schwarz-weiß geschminkten Gesichter boten nun eine mehrstündige Bühnenshow mit brennenden Gitarren. Das Publikum zog es immer dichter zur Bühne. Party machen, singen und tanzen – die Musik elektrisierte und ließ alle Generationen mitfeiern. Die Zeit verging wie im Flug und nach einigen Zugaben gab es noch die Möglichkeit, mit den Musikern Fotos zu machen und ins Gespräch zu kommen.