Chor gab Jubiläumskonzert
„Happy Voices“ zelebrieren in Hachenburg Zusammenhalt
Ein Konzert, das lange in Erinnerung bleiben wird: Die „Happy Voices“ bewiesen in Hachenburg, wieso sie seit zwei Jahrzehnten ni
Ein Konzert, das lange in Erinnerung bleiben wird: Die „Happy Voices“ bewiesen in Hachenburg, wieso sie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken sind aus der regionalen Chorszene.
Röder-Moldenhauer

Zwei Jahrzehnte Chorleidenschaft: Die „Happy Voices“ feierten ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem vielfältigen Festkonzert. Gastchöre, Soli und eine besondere Benefizaktion machten den Abend zu einem bewegenden Erlebnis.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei Jahrzehnte voller Musik, Gemeinschaft und unvergesslicher Momente: Mit einem festlichen Jubiläumskonzert feierte der Chor „Happy Voices“ sein 20-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit dem MGV Eintracht Hattert und dem Katholischen Kirchenchor Cäcilia Mörlen begeisterten die Sängerinnen und Sänger ihr zahlreiches Publikum.
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