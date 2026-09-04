„Happy Voices“ zelebrieren in Hachenburg Zusammenhalt
Zwei Jahrzehnte Chorleidenschaft: Die „Happy Voices“ feierten ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem vielfältigen Festkonzert. Gastchöre, Soli und eine besondere Benefizaktion machten den Abend zu einem bewegenden Erlebnis.
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Zwei Jahrzehnte voller Musik, Gemeinschaft und unvergesslicher Momente: Mit einem festlichen Jubiläumskonzert feierte der Chor „Happy Voices“ sein 20-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit dem MGV Eintracht Hattert und dem Katholischen Kirchenchor Cäcilia Mörlen begeisterten die Sängerinnen und Sänger ihr zahlreiches Publikum.