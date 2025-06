Happy Birthday: Der beliebte Radiomoderator, Stiftungsgründer und Botschafter des Westerwaldes, Reiner Meutsch, wird an diesem Donnerstag 70 Jahre alt. Seinen Geburtstag verbringt er mit seiner Lebensgefährtin, seinen beiden Töchtern, seinen Schwiegersöhnen und seinen vier Enkelkindern auf Mallorca – ganz so, wie es sich der aus Kroppach stammende Globetrotter gewünscht hat.

Denn die Zeit mit seinen Liebsten sei knapp bemessen, weil er so viele Wochen im Jahr für seine Stiftung Fly & Help unterwegs sei, erklärt Meutsch. Deshalb verzichte er an seinem runden Geburtstag auf eine große Feier. Stattdessen habe er für sich und seine Familie für eine Woche ein Ferienhaus auf der spanischen Insel gemietet. „Die gemeinsame Zeit ist mein schönstes Geschenk“, sagt er.

Fly & Help weiht in diesem Jahr die 1000. Schule ein

Reiner Meutsch, geboren am 12. Juni 1955 als Sohn eines Kroppacher Busunternehmers, übernahm 1989 mit seinem Geschäftspartner Klaus Scheyer den Reisedirektanbieter Berge & Meer und baute ihn zum Marktführer im Direktvertrieb von Reisen auf. Nebenbei entwickelte Meutsch vor mehr als 25 Jahren beim Radiosender RPR1 Europas meistgehörte Radioreisesendung „Mein Abenteuer“, die er seitdem wöchentlich moderiert. 2009 dachte er an die Worte seines Vaters, der immer die Welt bereisen wollte, wenn er einmal in Rente wäre. Er starb jedoch mit 58 Jahren, ohne die Welt gesehen zu haben. Reiner Meutsch beschloss, seinen Traum rechtzeitig zu realisieren. Er verkaufte seine Unternehmensanteile, machte den Pilotenschein und reiste 2010 mit einem Kleinflugzeug um die Welt.

In diesem Jahr gibt es neben seinem Geburtstag noch einen weiteren Grund zum Feiern: „Wir werden im September unsere 1000. Fly-&-Help-Schule einweihen“, kündigt Meutsch an. Und er ergänzt: „Es erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit, dass so viele Spender uns in den letzten Jahren unterstützt haben, dass dieser Erfolg möglich geworden ist und wir somit bereits 200.000 Kindern in 57 Ländern eine bessere Zukunft durch Bildung schenken konnten.“