Marienrachdorf: Lamm ist Kult Hans Werner kuschelt am liebsten auf dem Sofa Camilla Härtewig 03.04.2026, 15:00 Uhr

i Caroline Raymann und ihre Kinder Elias und Maja machen es sich gerne auf dem Sofa im Wohnzimmer gemütlich. Immer mit dabei: Lamm Hans Werner, das Streicheleinheiten sichtlich genießt. Camilla Härtewig

Caroline Raymann zieht ein von der Mutter verstoßenes Lamm in ihrem Wohnhaus in Marienrachdorf auf. Der kleine Vierbeiner geht sogar mit in die Schule der Kinder. Hans Werner liebt das gute Leben – und vor allem das kuschelige Sofa.

Ein leises Blöken hallt durch das Wohnzimmer, irgendwo zwischen Sofa und Ofen. Hans Werner sucht Caroline Raymann. Kaum hat er sie entdeckt, entspannt sich der kleine Körper sichtbar. Er lässt sich nieder, wiederkäut zufrieden – und ist angekommen. Nicht im Stall.







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