Greifvögel und alte Motoren
Handwerkermarkt in Grenzau lockt viele Besucher an
Das Angebot des Handwerkermarktes in Grenzau war reichhaltig – darunter auch allerhand für den täglichen Gebrauch im Haushalt.
Das Angebot des Handwerkermarktes in Grenzau war reichhaltig – darunter auch allerhand für den täglichen Gebrauch im Haushalt.
Hans-Peter Metternich

Alte Techniken, überraschende Exponate und lebendige Vorführungen verwandelten das Brexbachtal wieder in einen bunten Treffpunkt. Der Handwerkermarkt in Grenzau bot ein Wochenende voller Entdeckungen und Begegnungen.

Lesezeit 2 Minuten
Das idyllische Grenzau am Fuße der gleichnamigen mittelalterlichen Burg verwandelte sich am Sonntag erneut in eine lebendige Bühne traditioneller Handwerkskunst. Rund 60 Aussteller verschiedenster Handwerke präsentierten ihre Kunst auf der etwa 200 Meter langen Marktzone entlang des Brexbaches.
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