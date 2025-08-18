Grenzau bietet mit 60 Ausstellern auf 200 Metern den vielen Besuchern des Handwerkermarktes zum 24. Mal ein besonderes Erlebnis. Am Wochenende bestätigte sich der Kultstatus der Veranstaltung. Und nächstes Jahr?

i Als Helfer bei der Organisation und Durchführung standen dem Tourismus-Experten Markus Ströher (Mitte) die ehrenamtlichen Helfer, der Marktmeister Alexander Oster (rechts) und Hans-Josef Tietjen, als kompetente und erfahrene Personen in Sachen Marktausrichtung zur Seite. Hans-Peter Metternich

Wenn der Handwerkermarkt in Grenzau alle Jahre wieder im August zum Besuch einlädt, dann läuft das beschauliche Dorf entlang des Brexbaches am Fuße der mittelalterlichen Burg Grenzau buchstäblich über. Das war am Sonntag nicht anders, als bei angenehmem Sommerwetter der 24. Markt dieser Art auf eine Marktmeile von 200 Metern mit rund 60 Ausstellern wieder eine Vielzahl von Besuchern nach Grenzau gelockt hatte.

Es war rückblickend eine glänzende Idee, als Markus Ströher vom Kannenbäckerland Touristik-Service Höhr-Grenzhausen diesen Markt im Zuge der Expo 2000 zur Jahrtausendwende aus der Taufe gehoben hatte. Das Spektakel genießt nun schon ein Vierteljahrhundert Kult- und inzwischen auch Traditionsstatus.

i Der Markt „zu Füßen“ der Burg Grenzau lockte am Sonntag viele Besucher an. Hans-Peter Metternich

Der Markt, der von der Stadt Höhr-Grenzhausen unter der Federführung des Tourist-Experten Ströher zum achten Mal organisiert wird (zuvor lag die Organisation in den Händen der Interessengemeinschaft Grenzau), entpuppte sich auch in der jüngsten Auflage nicht zuletzt dank der bekannt sorgsamen Auswahl der Ständler im Brexbachtal als Publikumsmagnet. Als Helfer bei der Organisation und Durchführung standen den Veranstaltern wieder die ehrenamtlichen Helfer, der Marktmeister Alexander Oster und Hans-Josef Tietjen, als kompetente und erfahrene Personen in Sachen Marktausrichtung zur Seite. Sie wiesen bereits zur frühen Morgenstunde den Standbetreibern ihre Plätze zu. Also alles wie immer, und doch immer wieder anziehend.

Eine große Auswahl handgefertigter Produkte – von Schmiedekunst über Holzschnitzerei bis hin zur Töpferei – waren wieder bestaunen. Einige Aussteller gaben auch spannende Einblicke in ihr Können, zeigten direkt vor Ort die Entstehung ihrer Waren und beantworten gerne Fragen der Besucher. Auch das Keramikmuseum Westerwald war mit einem Mitmachstand vertreten, an dem Interessierte selbst töpfern durften.

i Bei der „Museumspädagogik“ durfte, wer mochte, beim Bemalen von keramischen Erzeugnissen selbst Hand anlegen Hans-Peter Metternich

Der Handwerkermarkt ist immer wieder ein Erlebnis für die ganze Familie. Kinderaktionen sorgten für Spaß und Beschäftigung, derweil die Traktorfreunde Kannenbäckerland historische Landmaschinen zeigten. Die mobile Wild- und Waldschule des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz war mit dem Hegering Kannenbäckerland ebenfalls vor Ort und informierte über heimische Wildtiere und deren Lebensräume, und Greifvögel „posierten“ vor den Besuchern. „Eigentlich weiß man ja, was der Markt im Brexbachtal bietet, doch was die Handwerker zeigen und feilbieten, lohnt immer wieder einen Besuch“, meinte ein Besucher.

Die Burg Grenzau, die einen herrlichen Ausblick auf das Brexbachtal und das Marktgeschehen bietet, hatte ihre Tore zum Besuch geöffnet, und auch die Kapelle von Grenzau stand zur Besichtigung offen. Darüber hinaus bot das Hotel Zugbrücke beim „Brexx-Bierfest“ am Samstag Livemusik und acht Biersorten vom Fass. Nach dem Markt ist vor dem Markt. Mit der nächsten Auflage gibt es in Grenzau dann ein Silbernes Jubiläum.