Kultur in Montabaur Handwerker Peters macht Kulturkeller zur Gag-Schmiede Hans-Peter Metternich 28.02.2025, 15:00 Uhr

i Handwerker Peters, kurz „HP“, ein Stand-up-Comedian wie er im Buche steht, hat mit seiner Ein-Mann-Show bewiesen, dass das Team von Kultur im Keller um Jutta Linden-Quirmbach mit dem Programmangebot wieder einmal alles richtig gemacht hat. Hans-Peter Metternich

Nicht nur in Großstädten gedeihen kulturelle Perlen. Den Beweis liefert der Kulturkeller in Montabaur, jüngst zum Beispiel mit herrlicher Comedy.

Die Lachsalven im historischen Kellergewölbe an der alten Stadtmauer in Montabaur brachten das alt-ehrwürdige Gemäuer im „Kulturkeller“ buchstäblich zum Beben. Komödiantisch zog Handwerker Peters alle Register. Insider meinten, bei der Vielfalt des kulturellen Angebotes im historischen Ambiente – von Musik aller Genres über Kabarett und Schauspiel bis zu Lesungen – sei wohl noch nie so ungehemmte Heiterkeit zu erleben gewesen, wie jüngst in ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen