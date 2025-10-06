Event in Ransbach-Baumbach Handwerk und Oldtimer locken beim Töpfermarkt Hans-Peter Metternich 06.10.2025, 13:10 Uhr

i Traditionelles Grau-Blau-Glasiertes darf auf einem Töpfermarkt natürlich nicht fehlen Hans-Peter Metternich

Die Stadt Ransbach-Baumbach ludt Besucher zum beliebten europäischen Töpfermarkt ein. Dieses Jahr präsentierten sich um die 60 Keramikschaffende und ein halbes Dutzend Stände für das leibliche Wohl. Auch Oldtimerschätze gab es zu bewundern.

Der Europäische Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach kann auf mehr als vier Jahrzehnte seines Bestehens zurückblicken. Veranstalter ist die Stadt Ransbach-Baumbach, die mit dem Markt eine lange Tradition aufrecht hält. Und der Markt lockt immer noch die Gäste aus nah und fern und auch die Ständler in die Töpferstadt.







