Kunstmarkt in Helferskirchen Handwerk, Kunst und Design in der Sonnenberghalle Hans-Peter Metternich 27.10.2025, 18:00 Uhr

i In dem reichen Angebot der Aussteller konnten die Besucher sicher einiges finden. Hans-Peter Metternich

Die Kunst- und Handwerkerschau in der Sonnenberghalle in Helferskirchen lockte zahlreiche Besucher an. Daneben gab es musikalische Unterhaltung und Kulinarisches im Angebot und das kreative Angebot kannte keine Grenzen.

Der Kulturausschuss von Helferskirchen und der Verein „Unser Helferskirchen“ haben am letzten Oktobersonntag in der heimischen Sonnenberghalle den Hobbykünstlern ein Forum geboten, ihre Exponate einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Unter dem Motto „Handwerk – Kunst – Design“ präsentierten 30 Aussteller, auf Initiative der beiden Veranstalter ein breites Spektrum ihres kreativen Schaffens.







